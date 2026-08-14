يواجه السجن مدى الحياة... ويقترب من بطل الدوري

يستعدّ تيريون أرنولد، لاعب ديترويت لايونز السابق، للانضمام إلى سيهوكس، رغم مواجهته 8 تهم جنائية مرتبطة بقضية خطف وسطو مسلح في ، قد تصل عقوبتها إلى السجن .ويُتهم أرنولد، البالغ 23 عامًا، بتنسيق عمليّة استدراج 3 شبّان إلى شقّة، حيث تعرّضوا للضرب والاحتجاز وسُرقت ممتلكاتهم، في واقعة يقول الادعاء إنّها جاءت انتقامًا بعد إبلاغ اللاعب عن سرقة مقتنيات شخصيّة منه بقيمة تقارب 250 ألف .وأُلقي القبض عليه في حزيران - ، قبل الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار، مع إخضاعه للإقامة المنزليّة والسماح له بالمغادرة لأغراض التدريب والمباريات والسفر مع أيّ فريق. وينفي اللاعب الاتّهامات ويتمسّك ببراءته.وكان ديترويت قد استغنى عنه عقب توقيفه، قبل أن يخوض تجارب مع عدّة أندية، وصولًا إلى سياتل سيهوكس، بطل الموسم الأخير.ويبقى موقف رابطة الأميركية من مشاركته معلقًا إلى حين اتضاح مسار القضية.