ضربة من أنصار الله تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "إيزنهاور"

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية، مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

كما أضاف سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأكد البيان أن "جماعة أنصار الله ستواصل تنفيذ العمليات العسكرية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".