الإتحاد الأوروبي: ماكرون يخاطر ويثير مسألة خروجه من الإتحاد!

وأضاف بارنييه في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، أن رهان ماكرون على قدرة حزب "النهضة" على هزيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في الانتخابات محفوف بالمخاطر. وحذر من أن زعماء "التجمع الوطني" قد يسعون إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار بارنييه إلى أن مارين لوبان وجوردان بارديلا، قادة "التجمع الوطني"، ما زالا متمسكين بآرائهما المناهضة لأوروبا.