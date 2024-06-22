الإتحاد الأوروبي: ماكرون يخاطر ويثير مسألة خروجه من الإتحاد!
قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، ميشيل بارنييه، إن قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قد يؤدي إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بارنييه في مقابلة مع صحيفة "التلغراف"، أن رهان ماكرون على قدرة حزب "النهضة" على هزيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في الانتخابات محفوف بالمخاطر. وحذر من أن زعماء "التجمع الوطني" قد يسعون إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وأشار بارنييه إلى أن مارين لوبان وجوردان بارديلا، قادة "التجمع الوطني"، ما زالا متمسكين بآرائهما المناهضة لأوروبا.