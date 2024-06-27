"إسرائيل" تهاجم سوريا ليلاً.. هذا ما تمّ إستهدافه

أعلنت وكالة "سانا" السورية للأنباء، "إستشهاد شخصين وإصابة عسكري جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطاً في المنطقة الجنوبية".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" أنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة من مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر: "إن العدوان أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "أحدث حصيلة للغارة الإسرائيلية على دمشق أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة".

وأوضح المرصد أن "الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني وجماعات إيران، أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين".

كما أدت الغارة إلى تدمير آليات بالموقع، في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق والتي تبعد نحو 700 متر عن مقام السيدة زينب، بحسب المرصد.