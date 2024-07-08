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عربي و دولي

أكثر من 40 صاروخاً.. هجوم روسي واسع على كييف

2024-07-08 | 07:11
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أكثر من 40 صاروخاً.. هجوم روسي واسع على كييف
أكثر من 40 صاروخاً.. هجوم روسي واسع على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن وقوع هجوم على مستشفى للأطفال في كييف، حيث تم إخراج أشخاص عالقين تحت الأنقاض بمساعدة الأطباء والمتطوعين. والجرحى.

وأكد زيلينسكي  أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 40 صاروخاً على عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف، مما أسفر عن وقوع ضحايا وتدمير بنى تحتية ومستشفيات.

وقد أسفر هذا الهجوم الجماعي عن مقتل 20 شخصاً وإصابة حوالي 500 آخرين وفقاً للتقارير الرسمية من رئاسة وزارة الداخلية الأوكرانية.

وفي إحدى المناطق، استهدفت القوات الروسية سيارة مدنيين بلغم أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر، وهذا يعكس مأساة الحرب التي تؤثر على الأبرياء بشكل مباشر.

من جهتها، أعلنت روسيا عن إحباط محاولة للاستيلاء على قاذفة استراتيجية روسية من طراز "تو-22 إم3" بواسطة الاستخبارات الأوكرانية بدعم من دول "الناتو". هذه المحاولات تعكس التوترات والمخاوف الجيوسياسية العالمية التي تشهدها المنطقة

أكثر من 40 صاروخاً.. هجوم روسي واسع على كييف

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