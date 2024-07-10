الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعة

وقال بوريل، خلال فعاليات قمة الناتو بالولايات المتحدة الأمريكية: "من خلال دعمنا لأوكرانيا، نحمي أمننا، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام... كلنا نريد السلام، وقبل كل الأوكرانيين... ولكن أي نوع من السلام نريد؟ أعرف كيف ننهي الحرب. إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا، ستنتهي الحرب بسرعة، لأن أوكرانيا لا تستطيع الدفاع عن نفسها دون دعمنا".

كما أضاف: "ستنتهي الحرب، نعم، ولكن بأي نتيجة؟ ماذا سيكون مصير الشعب الأوكراني؟ نحن بالتأكيد نأسف لأن الناس يموتون، لكن الجنود الأوكرانيين يقاتلون ويموتون".

وتابع: "نحن نريد السلام، ولكن فقط السلام الذي يحترم سيادة أوكرانيا ويوفر ضمانات أمنية".