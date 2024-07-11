نتنياهو يمتنع عن تقديم إحاطة أمنية للابيد



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بامتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة في البلاد، يائير لابيد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن "نتنياهو امتنع عن تقديم إحاطة أمنية لزعيم المعارضة في البلاد، يائير لابيد، كما أنه لم يجتمع معه، منذ شهر أيار الماضي، وألغى، في الآونة الأخيرة، لقاءين معه".

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن "القانون يلزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بلقاء رئيس المعارضة، كل شهر، يطلعه على مجريات الأمور ويقدم له إحاطة أمنية".

