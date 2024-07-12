فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

ورصد الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ميلوني وهي ترسم على وججها تعابير الانزعاج خلال انتظار الرئيس الأميركي لانطلاق قمة الناتو في واشنطن.
وأظهرت ميلوني من خلال تعابير وجهها شعورها بالملل وهي تتحدث مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وشخص آخر على همشة قمة حلف شمال الأطلسي.
وخلال الحديث كانت ميلوني تنظر إلى الساعة وهي ممتعضة مما فسر على أنه تعبير عن الغضب من تأخر الرئيس جو بايدن.
وقد تم التقاط الفيديو الخميس، عندما كانت ميلوني وقادة العالم الآخرون ينتظرون الرئيس بايدن والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لبدء اليوم الثالث من قمة الناتو في واشنطن.
وبحسب صحيفة " نيويورك بوست"، فقد كان من المقرر أن ينطلق اجتماع الناتو في الساعة 10 صباحا لكنه تأخر 40 دقيقة.
واجتمعت دول حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في واشنطن لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.