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عربي و دولي

فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

2024-07-12 | 16:00
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فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو
فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

أظهر مقطع فيديو انزعاج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، من تأخر الرئيس الأميركي جو بايدن على موعد انطلاق اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورصد الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ميلوني وهي ترسم على وججها تعابير الانزعاج خلال انتظار الرئيس الأميركي لانطلاق قمة الناتو في واشنطن.
وأظهرت ميلوني من خلال تعابير وجهها شعورها بالملل وهي تتحدث مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب وشخص آخر على همشة قمة حلف شمال الأطلسي.
 
وخلال الحديث كانت ميلوني تنظر إلى الساعة وهي ممتعضة مما فسر على أنه تعبير عن الغضب من تأخر الرئيس جو بايدن.
وقد تم التقاط الفيديو الخميس، عندما كانت ميلوني وقادة العالم الآخرون ينتظرون الرئيس بايدن والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لبدء اليوم الثالث من قمة الناتو في واشنطن.
وبحسب صحيفة " نيويورك بوست"، فقد كان من المقرر أن ينطلق اجتماع الناتو في الساعة 10 صباحا لكنه تأخر 40 دقيقة.
واجتمعت دول حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في واشنطن لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه.
فيديو.. ميلوني منزعجة من تأخر بايدن عن إجتماع للناتو

عربي و دولي

جورجيا ميلوني

جو بايدن

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