نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس

وأعلن مكتب رئيس وزراء العدو، إن "نتنياهو أصدر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، توجيها دائما يقضي بتصفية كبار مسؤولي حماس".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".