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عربي و دولي

نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس

2024-07-13 | 07:35
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نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس
نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس

يعقد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مشاورات مع الأجهزة الأمنية كافة ومجلس الأمن القومي لبحث التطورات والخطوات المقبلة في الحرب على قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس وزراء العدو، إن "نتنياهو أصدر منذ بداية الحرب على قطاع غزة، توجيها دائما يقضي بتصفية كبار مسؤولي حماس".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني". 

نتنياهو بعد الهجوم على المواصي: أمرت منذ بداية الحرب باغتيال قادة حماس

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

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