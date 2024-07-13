خليل الحية: الضيف سمع تصريح نتنياهو وسخر منه

قال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، في حديث لقناة الجزيرة، "خبت وخسئت يا نتنياهو ، القائد محمد الضيف يسمعك الآن، ويستهزئ بكلماتك التي تقولها".

وأضاف الحية: "نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البئيس"، مؤكداً أن "مزاعم الاحتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها".

وتابع: "نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة".



إليكم أبرز ما قاله خليل الحية:



- الاحتلال يريد القتل والتدمير واستهداف النساء والأطفال.

- نتنياهو يريد إحراج الوسطاء والضامنين والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة.

- قدمنا كل المرونة انطلاقا من قناعتنا وليس تحت الضغط.

- على العالم أن يوقف هذه العدوان على شعبنا ونحن صامدون وثابتون.

- نتنياهو لا يريد الاتفاق ولا أن يسترجع الأسرى الإسرائيليين.

- لن نعطي نتنياهو ما يريد وسنبقى ندافع عن شعبنا في الميدان والمقاومة تقف بكل بسالة تدافع عن شعبنا.

- نحن شعب ثابت صامد ومقاومة باسلة وشعب يحتضن هذه المقاومة وقيادة تدير أعمالها بما يحقق مصالح شعبها.

- لن ننزلق إلى ما يريده ويخطط له نتنياهو.

- ننتظر الوسطاء أن يعودوا لنا برد بعد أن قدمنا مقاربة واضحة.

- سلوك نتنياهو سلوك المأزوم الذي حشر في الزاوية.

- نتنياهو يريد أن يخلط الأوراق ونحن ما زلنا في حالة انتظار.