الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

2024-07-14 | 13:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات
غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، إن ملاحقة قادة حركة حماس "ستستمر لسنوات".

وكان غالانت يتحدث في قاعدة نيفاتيم الجوية، مع طياري الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الغارة على مواصي خان يونس، السبت، التي تزعم "إسرائيل" إنها استهدفت مسؤولي حماس البارزين، قائد الجناح العسكري محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.
وإستشهد في الغارة 90 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات.
وأوضح غالانت، حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أفعالكم دقيقة وذات جودة عالية والنتائج هي التي تسمح لنا بمواصلة القيام بعملنا".
وأضاف: "كما أنها تتيح لنا حرية العمل من أجل تحقيق أهدافنا".
واعتبر أن "حماس اليوم لا تملك القدرة على إعادة تسليح وتنظيم نفسها ومعالجة جرحاها"، موضحا أن "قدرات الحركة تتآكل كل يوم".
لكن وزير الحرب الإسرائيلي قال إن "ملاحقة قادة حماس ستستمر لسنوات".
 
غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

حماس

يوآف غالانت

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بايدن عن واقعة إطلاق النار: لدي رأي ولكن ليس لدي أي حقائق!
فيديو.. إصابة ترامب بإطلاق نار وتفاصيل 25 ثانية على الأرض وما حدث

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روسيا تعلن عن إختراق جديد شرق أوكرانيا
11:43

روسيا تعلن عن إختراق جديد شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد سيطرتها على قرية أخرى على جبهات القتال شرق أوكرانيا، مواصلة بذلك تقدمها داخل الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

11:43

روسيا تعلن عن إختراق جديد شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد سيطرتها على قرية أخرى على جبهات القتال شرق أوكرانيا، مواصلة بذلك تقدمها داخل الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

هذا ما عُثر عليه في سيارة ومنزل منفّذ محاولة إغتيال ترامب
11:18

هذا ما عُثر عليه في سيارة ومنزل منفّذ محاولة إغتيال ترامب

ذكرت مصادر إعلامية أميركية، أن السلطات الأميركية عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة في منزل وسيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

11:18

هذا ما عُثر عليه في سيارة ومنزل منفّذ محاولة إغتيال ترامب

ذكرت مصادر إعلامية أميركية، أن السلطات الأميركية عثرت على متفجرات وعبوات ناسفة في منزل وسيارة منفذ محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024