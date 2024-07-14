غالانت لطياري الجيش الإسرائيلي: ملاحقة حماس ستستمر لسنوات

وكان غالانت يتحدث في قاعدة نيفاتيم الجوية، مع طياري الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في الغارة على مواصي خان يونس، السبت، التي تزعم "إسرائيل" إنها استهدفت مسؤولي حماس البارزين، قائد الجناح العسكري محمد الضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.وإستشهد في الغارة 90 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات.وأوضح غالانت، حسبما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "أفعالكم دقيقة وذات جودة عالية والنتائج هي التي تسمح لنا بمواصلة القيام بعملنا".وأضاف: "كما أنها تتيح لنا حرية العمل من أجل تحقيق أهدافنا".واعتبر أن "حماس اليوم لا تملك القدرة على إعادة تسليح وتنظيم نفسها ومعالجة جرحاها"، موضحا أن "قدرات الحركة تتآكل كل يوم".لكن وزير الحرب الإسرائيلي قال إن "ملاحقة قادة حماس ستستمر لسنوات".