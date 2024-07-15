السوريون يدلون باصواتهم لاختيار نوابهم بمجلس الشعب

وفي السياق أكد رئيس اللجنة جهاد مراد لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن المراكز الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته.وأشار مراد إلى أن القانون في المادة 64 أجاز للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.ولفت مراد أن عدد مراكز الاقتراع 8151 مركزاً وتم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية وأن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية، بعد أن تمت تسميتهم من قبل المحافظين وفقاً لأحكام المادة /15/ من قانون الانتخابات العامة.كما بلغ عدد المرشحين، وفق مراد ، 1516 مرشحاً، في القطاع أ 409، وفي القطاع ب 1107 يتنافسون على 250 مقعداً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن المواطنين بدؤوا بالتوافد إلى المراكز الانتخابية مع فتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وأوضح مراد أنه بعد إقفال الصناديق تبدأ مباشرة عملية فرز الأصوات في المركز الانتخابي من قبل لجنة الانتخاب بحضور المرشح أو وكيله، وكذلك بحضور وسائل الإعلام الموجودة في المركز، وتعلن النتائج النهائية من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات فور الانتهاء من عمليات فرز الأصوات.وبحسب "سانا"تتولى المحكمة الدستورية العليا البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.ويشترط في المرشح لمجلس الشعب أن يحمل الجنسية السورية منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ الخامسة والعشرين من عمره وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة بحكم مبرم.كما يُمكن لأي سوري بلغ الثامنة عشر من عمره أن يُدلي بصوته، بعد حضوره بشكل شخصي الى مركز اقتراع.الى ذلك اشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان السلطات السورية حددت للمتحدرين من المناطق التي تعد خارج سيطرة الحكومة مراكز اقتراع في محافظات أخرى وتنتشر في دمشق لافتات وملصقات لمرشحين من محافظتي إدلب والرقة .