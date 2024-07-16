"حماس" نفت وجود خطط لعقد اجتماع ثنائي مع "فتح" في بكين

نفى رئيس قسم العلاقات الخارجية في حركة "حماس" باسم نعيم وجود أي خطط لدى الحركة لعقد اجتماع ثنائي مع حركة "فتح" في بكين، بحسب وكالة "تاس".



وقال : "الاستعدادات جارية لاجتماع الفصائل الفلسطينية في بكين في وقت لاحق من هذا الشهر، المعلومات حول اجتماع ثنائي منفصل بين حركتي فتح وحماس في بكين غير صحيحة".



وفي وقت سابق، أعلن قياديان في حركتي "حماس" و"فتح" أن "الفصائل الفلسطينية ومنها الحركتان، ستعقد محادثات وحدة وطنية في الصين في تموز الحالي في محاولة لحل الانقسامات العميقة.