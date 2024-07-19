طيران فرنسا: اضطرابات في العمليات التشغيلية ومطارات باريس لم تتأثر

مصادر الجديد: لا وجود لأي نية فرنسية للدعوة الى حوار لبناني في باريس وزيارة لودريان لا جدول أعمال لها مسبق ولا محاور محددة للحديث عنها إنما تسعى فرنسا لإبقاء وساطتها ودورها في الملف اللبناني