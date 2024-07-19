شركة "كراود سترايك" تحسم سبب الخلل التقني في العالم!

وتعرضت العديد من الخدمات بمختلف أنحاء العالم، في وقت سابق الجمعة، إلى انقطاع مفاجئ للإنترنت مرتبط بخلل تقني، مما تسبب في تعطل العمليات في مطارات وشركات طيران ووسائل إعلام وبنوك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك، جورج كورتز، إن الشركة "تعمل مع العملاء المتأثرين بالخلل الذي تم اكتشافه في تحديث محتوى واحد لمستخدمي أنظمة ويندوز، فيما لم تتأثر أنظمة ماك ولينكس".

وأضاف في منشور عبر منصة "إكس": "هذا ليس حادثا أمنيا أو هجوما إلكترونيا. لقد تم تحديد المشكلة"، داعيا العملاء إلى "زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على آخر التحديثات".