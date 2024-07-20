فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل

أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن، السبت، وقالت وسائل إعلام حوثية إن القصف استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.



وتحدثت أيضاً عن شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي.



فيما نقل مراسل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل" شنت هجوما على اليمن رداً على غارة الحوثيين على تل أبيب. (يتبع)



