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عربي و دولي

إعلام العدو الإسرائيلي: الغارات على مدينة الحديدة اليمنية تمت بالتنسيق مع القوات الأميركية

2024-07-20 | 12:00
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إعلام العدو الإسرائيلي: الغارات على مدينة الحديدة اليمنية تمت بالتنسيق مع القوات الأميركية
إعلام العدو الإسرائيلي: الغارات على مدينة الحديدة اليمنية تمت بالتنسيق مع القوات الأميركية
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إعلام العدو الإسرائيلي: الغارات على مدينة الحديدة اليمنية تمت بالتنسيق مع القوات الأميركية

عربي و دولي

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جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!
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جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

12:30

جيش العدو الإسرائيلي يتبنى هجوم الحديدة والولايات المتحدة تتنصل!

أعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن.

فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل
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11:31
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فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل

أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن، السبت، وقالت وسائل إعلام حوثية إن القصف استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.

وتحدثت أيضاً عن شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي.

فيما نقل مراسل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل" شنت هجوما على اليمن رداً على غارة الحوثيين على تل أبيب. (يتبع)

11:31

فيديو.. إسرائيل تشن هجوماً عنيفاً على مدينة الحديدة اليمنية.. وهذه أول التفاصيل

أظهرت مقاطع فيديو آثار الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة في اليمن، السبت، وقالت وسائل إعلام حوثية إن القصف استهدف منشآت نفطية في ميناء الحديدة شمال غربي اليمن.

وتحدثت أيضاً عن شهداء وجرحى إثر غارات العدو الإسرائيلي.

فيما نقل مراسل أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل" شنت هجوما على اليمن رداً على غارة الحوثيين على تل أبيب. (يتبع)

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