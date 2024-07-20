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عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية: الرد اتٍ ونذّكر بأن يافا منطقة غير آمنة

2024-07-20 | 14:22
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القوات المسلحة اليمنية: الرد اتٍ ونذّكر بأن يافا منطقة غير آمنة
القوات المسلحة اليمنية: الرد اتٍ ونذّكر بأن يافا منطقة غير آمنة

صدر عن القوات المسلّحة اليمنية البيان التالي:

شن العدو الإسرائيلي عدوانا غاشما على محافظة الحديدة حيث استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء واستهدف كذلك ميناء الحديدة وخزانات الوقود وجميعها أهداف مدنية.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سترد على هذا العدوان السافر وأنها بعون الله تعالى لن تتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي مع تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق بشأن اعتبار منطقة يافا المحتلة منطقة غير آمنة.

إن القوات المسلحة اليمنية وبتوجيهات قيادتها المؤمنة ومعها كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الصامد المجاهد لن تتوقف عن عملياتها المساندة لإخواننا في غزة مهما كانت التداعيات ومهما كانت النتائج وأنها بعون الله تعالى تعد العدة لحرب طويلة مع هذا العدو حتى وقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف كل جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إن العدوان الإسرائيلي على اليمن يفرض على كل أبناء الأمة التحرك الجاد نصرة للقضية الفلسطينية ورفضا للعدوان الإسرائيلي وانتصارا لدماء المظلومين في غزة.

إن الشعب اليمني العظيم بقيادته وقواته المسلحة سيتجاوز بعون الله هذا التحدي كما تجاوز بعون الله التحديات خلال السنوات الماضية. 
القوات المسلحة اليمنية: الرد اتٍ ونذّكر بأن يافا منطقة غير آمنة

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية

اليمن

إسرائيل

الحوثيين

يحيى سريع

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