ليبرمان: "إسرائيل" تمر بحالة من الفشل الاستخباراتي

صرح أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، بأن حالة الفشل الاستخباري ضد "حزب الله" ولبنان وسوريا، في الوقت الراهن، أكبر بكثير مما كان في 7 أكتوبر الماضي.

ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، حذر من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو، من أن بلاده تمر بحالة من الفشل الاستخباري، وكأن إسرائيل ما تزال تعيش في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من الشهر نفسه.



وشدد أفيغدور ليبرمان على أن هناك إخفاقات خطيرة سواء من جهاز الموساد أو وحدة الاستخبارات 8200، مؤكدا أن يعتزم تقديم هذا التحذير قريبا لنتنياهو وحكومته.