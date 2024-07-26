لإتمام اتفاق غزة.. اجتماع في روما ونتنياهو يعلن عن تقدم في المحادثات!

ومن المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الأحد، في روما، مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقطريين والمصريين في محاولة لإنهاء صفقة الرهائن في غزة واتفاق وقف إطلاق النار، حسبما كشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس.

كما صرح رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، "أعتقد أن هناك تقدما في محادثات وقف إطلاق النار بسبب الضغط العسكري".

وقال، خلال لقائه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب: "الوقت سيظهر إن كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وأكد نتنياهو، انه "سأرسل وفدا إلى محادثات وقف إطلاق النار في روما".