وزير النقل الفرنسي: من المتوقع أن تعود حركة القطارات السريعة إلى طبيعتها يوم الإثنين

أثنت الولايات المتحدة على محادثات "صريحة ومثمرة" أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي السبت في لاوس وطرح خلالها مخاوف بلاده حيال "الخطوات الاستفزازية" التي تقوم بها بكين في محيط تايوان.
أعلنت روسيا السبت سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر دون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.
عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان ) اليوم السبت عن قلقها بخصوص "الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك"، وحثت "جميع الأطراف على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين".