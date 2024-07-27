قطاع غزة.. "إسرائيل" تكثّف غاراتها وترتكب مجزرة مروعة



كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه على قطاع غزة اليوم السبت، وقلص للمرة الثانية خلال أسبوع المنطقة التي زعم أنها "إنسانية" في خان يونس، وارتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح وسط القطاع.

وأفادت قناة "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة أحمد الكرد المجاورة لمدرسة خديجة في دير البلح، قائلةً إن الغارات الإسرائيلية تجددت غربي مدينة دير البلح.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 30 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 -بينهم حالات خطيرة- في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن أغلب المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى بعد استهداف مستشفى ميداني داخل مدرسة خديجة في دير البلح من الأطفال.

وأضاف أن معظم المصابين يعانون من حروق شديدة في أجسادهم تدل على استخدام الاحتلال صواريخ وقذائف محرمة دوليا، مشيرا إلى أن عددا من الجرحى فارقوا الحياة في ظل اكتظاظ المستشفى وافتقاره للأدوية والمستلزمات الطبية.