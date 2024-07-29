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عربي و دولي

وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت

2024-07-29 | 00:45
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وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت
وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت


قالت مجموعة لوفتهانزا، في بيان اليوم الاثنين، إنها علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة بيروت حتى 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا جرى تعليقها "كإجراء احترازي".
وأدى سقوط 12 قتيلاً في هضبة الجولان التي تحتلها "إسرائيل" يوم السبت إثر إنفجار صاروخ إلى زيادة المخاوف من إندلاع حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله.
وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم.
ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.
وألغت "لوفتهانزا" و"يورو وينغز" التابعة لها 3 رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرته لوحة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات في المطار وموقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24.
وأظهرت بيانات فلايت رادار 24 أيضا أن "الخطوط الجوية التركية" ألغت رحلتين ليل الأحد.
كما ألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة "طيران إيجه" اليونانية و"الخطوط الجوية الإثيوبية" وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.
 
وسط ترقب للهجوم الإسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها لبيروت

عربي و دولي

بيروت

مجموعة لوفتهانزا

إسرائيل

جنوب لبنان

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