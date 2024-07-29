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الإلغاءات تتوالى.. إليكم شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى بيروت

2024-07-29 | 06:25
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الإلغاءات تتوالى.. إليكم شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى بيروت
الإلغاءات تتوالى.. إليكم شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى بيروت

قالت مجموعة لوفتهانزا في بيان اليوم الاثنين إنها علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة بيروت حتى 30 تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا، جرى تعليقها "كإجراء احترازي".

كذلك، علقت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها بين باريس وبيروت اليوم وغدًا.

وذكرت شركة "طيران الشرق الأوسط" اللبنانية أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مما تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

كما ألغت "لوفتهانزا" و"يورو وينغز" التابعة لها 3 رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم الاثنين، بحسب ما أظهرته لوحة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات في المطار وموقع تتبع الرحلات "فلايت رادار 24".

وأظهرت بيانات "فلايت رادار 24" أيضا أن "الخطوط الجوية التركية" ألغت رحلتين ليل الأحد.

وألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة "طيران إيجه" اليونانية و"الخطوط الجوية الإثيوبية" وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.

وفي وقت لاحق، قالت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان، إنها ستعلق رحلاتها بين مطار باريس شارل ديغول وبيروت يومي 29 و30 تموز، مضيفة أنها "تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة".  

الإلغاءات تتوالى.. إليكم شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى بيروت

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