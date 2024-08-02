هيئة البث الإسرائيلية: أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يحذرون في رسالة إلى نتنياهو من التوغل البري في لبنان وفقاً للخطة الحالية للجيش الإسرائيلي