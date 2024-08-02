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عربي و دولي

البنتاغون: التصعيد في المنطقة ليس حتميًّا ووزير الدفاع سيأمر بإجراء تغييرات

2024-08-02 | 13:59
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البنتاغون: التصعيد في المنطقة ليس حتميًّا ووزير الدفاع سيأمر بإجراء تغييرات
البنتاغون: التصعيد في المنطقة ليس حتميًّا ووزير الدفاع سيأمر بإجراء تغييرات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيأمر بإجراء تغييرات على انتشار القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة أن أوستن قد أكد لنظيره الإسرائيلي أن التصعيد في المنطقة ليس حتميًا.

كما أكدت الوزارة أن أوستن شدد لنظيره الإسرائيلي على التزام واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، لكنها أوضحت أن الوزير لم يحدد بعد القدرات الدفاعية التي سيتم نشرها.

وفي سياق متصل، أفادت البنتاغون بأن خفض التصعيد في الشرق الأوسط سيكون في مصلحة جميع الدول المعنية.

البنتاغون: التصعيد في المنطقة ليس حتميًّا ووزير الدفاع سيأمر بإجراء تغييرات

عربي و دولي

البنتاعون

لويد أوستن

الولايات المتحدة الأميركية

حماس

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