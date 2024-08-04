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عربي و دولي

"أكسيوس" يكشف: إيران ستهاجم "إسرائيل" في هذا الموعد

2024-08-04 | 01:19
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&quot;أكسيوس&quot; يكشف: إيران ستهاجم &quot;إسرائيل&quot; في هذا الموعد
"أكسيوس" يكشف: إيران ستهاجم "إسرائيل" في هذا الموعد

قال ثلاثة مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، يوم الأحد، إنهم يتوقعون أن تهاجم إيران "إسرائيل" يوم الاثنين، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

ونقل الموقع الإخباري عن المصادر الأميركية والإسرائيلية إنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجوماً منسقاً أو سيعملان بشكل منفصل.
وأضافوا أنهم يعتقدون أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية وإقرارها على المستوى السياسي.
ويتوقع المسؤولون أن يكون انتقام إيران من نفس قواعد الهجوم الذي شنته إيران في 13 نيسان الذي استهدفت طهران فيه جنوبي "إسرائيل" وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"- ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه - كما يمكن أن يشمل أيضا حزب الله في لبنان.
 
"أكسيوس" يكشف: إيران ستهاجم "إسرائيل" في هذا الموعد

عربي و دولي

إيران

إسرائيل

حزب الله

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تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى "إسرائيل" واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، مع دعوة دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان وتعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة.

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