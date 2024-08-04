قبيل توجهه إلى طهران.. العاهل الاردني اتصل بماكرون ودعا إلى "تهدئة شاملة"!

دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني الأحد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تهدئة شاملة" في المنطقة، لتجنيبها "المزيد من الفوضى"، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.