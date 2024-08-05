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عربي و دولي

300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش

2024-08-05 | 01:11
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300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش
300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش

بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصاً الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الوكالة يستند هذا التعداد الى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات اليوم  وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقاً مع دوريات على الطرق الرئيسية وقطع تلك المؤيدة الى مقر رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاماً في السلطة.

300 قتيل على الأقل حصيلة التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش

عربي و دولي

بنغلادش

تظاهرات

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