محمد بن زايد بحث مع ماكرون التطورات الإقليمية: لخفض التصعيد بالمنطقة

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.



