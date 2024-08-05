محمد بن زايد بحث مع ماكرون التطورات الإقليمية: لخفض التصعيد بالمنطقة
تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تناول الجانبان خلال الاتصال "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها".
ودعا الجانبان جميع الأطراف إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين".