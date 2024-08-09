سقوط طائرة برازيلية تقل 62 شخصاً

أعلنت الخطوط الجوية البرازيلية،اليوم الجمعة، تحطم طائرة على متنها 62 شخصاً في مدينة فينهيدو بالبرازيل.

وأكدت شركة الطيران "فويباس" في بيان لها أن طائرة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو تحطمت وعلى متنها 58 راكباً وطاقم من أربعة أفراد.

ولم يذكر البيان سبب الحادث.

وأكدت فرق الإطفاء أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل.

وقامت فرقة الإطفاء بإرسال أطقم إلى موقع الحادث.

بدوره، نعى الرئيس البرازيلي 62 شخصاً لقوا حتفهم في الحادث وأعرب عن تضامنه مع أهالي الضحايا.