بعد الغواصة "جورجيا".. واشنطن تأمر بتسريع وصول "يو إس إس أبراهام لينكولن" الى الشرق الأوسط

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله أو من إيران ضد "إسرائيل"، بحسب ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية .

وأضاف رايدر أن أوستن أجرى محادثة مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت امس وأمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ "يو إس إس جورجيا" في المنطقة نفسها.

وذكر رايد أن الطرفين ناقشا "أهمية الحد من الأذى اللاحق بالمدنيين، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة"، إضافة إلى "ردع الجماعات المدعومة من إيران عن شن هجمات".

وويأتي ذلك في وقت يتهدد التصعيد العسكري المنطقة بأسرها على خلفية الحرب التي تشنها "اسرائيل" في قطاع غزة، اذ ارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال كيان الاحتلال لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب "فرانس برس" انه من المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أميركية أخرى في المنطقة هي يو إس إس ثيودور روزفلت.