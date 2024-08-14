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عربي و دولي

قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك... إليكم مميزات الغواصة "USS Georgia" التي أُرسلت للشرق الأوسط

2024-08-14 | 02:22
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قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك... إليكم مميزات الغواصة &quot;USS Georgia&quot; التي أُرسلت للشرق الأوسط
قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك... إليكم مميزات الغواصة "USS Georgia" التي أُرسلت للشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأحد أن الولايات المتحدة أمرت بإرسال غواصة "يو إس إس جورجيا" التي تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى حاملة طائرات ثانية. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات الإقليمية مع تعهد إيران ​وحزب الله بالرد على "إسرائيل."

وفي السياق قدمت أسبوعية "نيوزويك" الأميركية تفاصيل عن " يو إس إس جورجيا " مشيرة الى انها مجهزة بأكثر من 150 صاروخ كروز بعيد المدى.

والغواصة المسلحة تزن حوالي 19 ألف طن، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز توماهوك.

وهذا النوع من الصواريخ، بحسب "نيوزويك" هو السلاح الأساسي للبحرية الأميركية لمهام الضربة بعيدة المدى، وهي قادرة على ضرب أهداف في البر والبحر من مسافة 1000 ميل (أكثر من 1600 كم).

كما تعد جورجيا واحدة من أربع غواصات من فئة أوهايو تم تحويلها من غواصات صواريخ باليستية نووية.

بالإضافة إلى صواريخ توماهوك، يمكن لجورجيا دعم قوات العمليات الخاصة من خلال استضافة ما يصل إلى 66 فردًا واستيعاب معداتهم. قالت البحرية إن هذا النوع من الغواصات عبارة عن منصة خفية وسرية ذات قدرات غير مسبوقة في مهام الضرب والعمليات الخاصة.

ولفتت "نيوزويك" الى انه تم رصد الغواصة جورجيا في خليج سودا على جزيرة كريت اليونانية في 5 آب، وفقًا لمراقبي السفن. وأكد الأسطول السادس الأميركي أن الغواصة كانت في "انتشار روتيني" لمنطقة عمليات الأسطول في المياه الأوروبية.

وقالت إن جورجيا اختتمت تدريبات التشغيل البيني مع مشاة البحرية الأمريكية وقوات العمليات الخاصة في البحر الأبيض المتوسط. وبدأ التدريب في وقت مبكر من 17 تموز، وفقًا لصور البحرية. وأجرى مشاة البحرية تدريبات الغوص من ملجأ السطح الجاف لجورجيا.

كما قال متحدث باسم الأسطول السادس الأمريكي لنيوزويك قبل الإعلان الأخير للبنتاغون: "أثناء وجودها في الأسطول السادس، تم تكليف يو إس إس جورجيا لقائد فرقة العمل 69 بإجراء عمليات روتينية وضمان الوصول العالمي والأمن والاستقرار في المجال البحري".

قادرة على حمل 154 صاروخ توماهوك... إليكم مميزات الغواصة "USS Georgia" التي أُرسلت للشرق الأوسط

عربي و دولي

الولايات المتحدة

الشرق الاوسط

يو اس اس جورجيا

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الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون لحماية منطقة كورسك
06:26

الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون لحماية منطقة كورسك

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، دميترو ليخوفا، الأربعاء، إن الجيش الروسي يسحب وحدات من منطقة زابوريجيا وخيرسون لحماية منطقة كورسك.

إلى ذلك قال أولكسندر بروكودين، رئيس الادارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية قصفت المدينة وضواحيها، الأربعاء، وأصيب 3 أشخاص في المنطقة.

06:26

الجيش الروسي يسحب وحداته من خيرسون لحماية منطقة كورسك

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية، دميترو ليخوفا، الأربعاء، إن الجيش الروسي يسحب وحدات من منطقة زابوريجيا وخيرسون لحماية منطقة كورسك.

إلى ذلك قال أولكسندر بروكودين، رئيس الادارة العسكرية لمنطقة خيرسون، إن القوات الروسية قصفت المدينة وضواحيها، الأربعاء، وأصيب 3 أشخاص في المنطقة.

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