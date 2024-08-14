قناة إسرائيلية: الحزب مصمّم على الردّ وإيران مترددة

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر على عكس إيران التي لا تزال مترددة، في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران".