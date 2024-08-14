قناة إسرائيلية: الحزب مصمّم على الردّ وإيران مترددة
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر على عكس إيران التي لا تزال مترددة، في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران".
وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".
وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت إستهدفت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.
وكشف نائب إيراني، مساء السبت، أن رد بلاده على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون "مفاجئا على إسرائيل وقد يستمر عدة أيام".