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عربي و دولي

هاريس: الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة

2024-08-23 | 02:25
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هاريس: الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة
هاريس: الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة

شددت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في ختام أعمال مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو على أن "الوقت حان الآن لإنجاز اتفاق حول الرهائن واتفاق لوقف إطلاق النار".

 وقالت هاريس إنها تعمل مع الرئيس جو بايدن "على إنهاء هذه الحرب حتى تكون إسرائيل بأمان، ويتم إطلاق سراح الرهائن، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير"، مشددة على أن الدمار في غزة "مفجع".

وتابعت "سأدافع دائما عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسأحرص دائما على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها".

واعتبرت أن حركة حماس تسببت في "أعمال عنف لا توصف" خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما استدعى الرد الإسرائيلي، بحسب تقديرها.

وهاجمت هاريس ترامب على خلفية انتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، وقالت إنها إذا انتُخبت رئيسة فستقف "بقوة مع أوكرانيا وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

كما انتقدت امتداح ترامب العلني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قائلة "لن أتودد للطغاة والديكتاتوريين".

ورأت أن الطغاة "يعلمون أن ترامب لن يحاسب المستبدين لأنه يريد أن يكون هو نفسه مستبدا".

هاريس: الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة

عربي و دولي

هاريس

غزة

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