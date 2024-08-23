هل بدأت القوات الروسية معركة تورتسك؟

رغم التطورات التي تشهدها مقاطعة كورسك على الحدود الروسية الغربية، حيث توغلت القوات الأوكرانية منذ السادس من آب الجاري، فإن القوات الروسية تواصل تقدمها بشكل سريع في جبهات القتال في دونيتسك، خصوصا إلى الغرب من أفدييفكا.



فعلى محور تورتسك، يبدو أن القوات الروسية بدأت بالفعل معركة هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس.



ففي هذا المحور، سيطرت القوات الروسية على بلدة نيويورك، والقرى المجاورة، وتحولت تلك القوات إلى تورتسك، حيث أفادت تقارير بأن القوات الروسية سيطرت على المدرسة الثانية في المدينة الاستراتيجية.