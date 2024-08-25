إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن ردّ الحزب



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله خطط لاستهدف أهم موقعين للاستخبارات في "إسرائيل"، وذلك في الهجوم الذي شنه فجر اليوم واستهدف عددا من المواقع العسكرية في "إسرائيل".

ونقلت صحيفة هآرتس عن تقديرات للجيش إن "حزب الله كان سيستهدف قواعد شعبة الاستخبارات العسكرية والموساد في شمال تل أبيب".

بدوره، قال الخبير في الشؤون الاستخبارية والأمنية في يديعوت أحرونوت والنيويورك تايمز رونين برغمان، إن المقر الرئيسي للموساد، ومقر الاستخبارات 8200 للرصد والمتابعة في منطقة غليلوت شمال تل أبيب، كان ضمن أهداف حزب الله، زاعماً أنه تم إحباط الهجوم عليهما فجر اليوم.

وتعتبر الوحدة 8200 هي أكبر الوحدات في مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وتأخذ على عاتقها مهمة جمع المعلومات الرئيسية، إضافة إلى تطوير أدوات جمع المعلومات وتحديثها باستمرار، مع تحليل البيانات ومعالجتها، وإيصال المعلومات للجهات المختصة، وكثيرا ما تشارك هذه الوحدة وتمارس عملها من داخل مناطق القتال.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن حزب الله خطط لهجوم بـ6000 صاروخ ومسيرة على شمالي ووسط "إسرائيل"، ما دفعها لبدء هجوم ضد لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن الغارات الجوية ضد لبنان منعت إطلاق حوالي 6000 صاروخ وطائرة بدون طيار على الأراضي الإسرائيلية".

بالمقابل كذب حزب الله الادعاءات الإسرائيلية التي تزعم إحباط الهجوم الذي شنه فجر اليوم الأحد على عمق "إسرائيل"، واعتبر الحزب ادعاءات "إسرائيل" حول "العمل الاستباقي" الذي قامت به وتعطيلها لهجوم ‏المقاومة "‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان".

وقال الحزب في بيان له "تم إطلاق جميع المسيرات الهجومية في الأوقات المحددة لها ومن جميع مرابضها، ‏وعبرت ‏الحدود اللبنانية الفلسطينية باتجاه الهدف المنشود ومن مسارات متعددة، وبالتالي تكون عمليتنا العسكرية لهذا ‏اليوم قد تمت وأنجزت، بحمد الله تعالى". ‏

وأضاف أن "ادعاءات العدو حول العمل الاستباقي الذي قام به والاستهدافات التي حققها وتعطيله لهجوم ‏المقاومة هي ‏ادعاءات فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للأمين العام ‏لحزب الله السيد ‏حسن نصر الله يحدد لاحقا هذا اليوم".

