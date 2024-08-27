الغاء رحلات قطارات يوروستار بين بروكسل ولندن بعد حادث في بلجيكا

اضطربت حركة قطارات يوروستار التي تربط بين بروكسل ولندن بشدة اليوم بسبب حادث وقع غرب بلجيكا حيث اصطدم قطار سريع بمقطورة جرار عند تقاطع.

ووفقا لشركة السكك الحديد ألغيت خمسة قطارات من أصل 18 مبرمجة لهذا اليوم (اثنان من لندن إلى بروكسل وثلاثة من بروكسل إلى لندن) بينما شهدت القطارات الأخرى تأخيرا "لحوالي ساعة".

وفي التفاصيل فانه قبيل الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي(06,00 ت غ) اصطدم قطار سريع كان متجها من بروكسل إلى ليل (فرنسا) بمقطورة جرار تعطل عند تقاطع في بيكليه التي هي ضمن بلدية تورناي البلجيكية قرب الحدود الفرنسية.

وقد أدى الحادث إلى إصابة شخصين على متن القطار في حين تولت خدمات الطوارئ رعاية سائق القطار الذي أصيب "بصدمة" وفقا لشركة إنفرابيل التي تدير البنية التحتية للسكك الحديد في بلجيكا، وتمكن 120 راكبا من الوصول إلى تورناي بالحافلة.

وكان القطار السريع يسلك خط تحويل عن الشبكة التقليدية بسبب الأشغال الجارية - حتى 30 آب على الخط السريع بين بروكسل والحدود الفرنسية.

وقال متحدث باسم إنفرابيل "بالتأكيد لا يوجد تقاطع على خط القطار السريع".

كما كان لا بد من وقف الحركة على هذا الخط الذي تستخدمه قطارات SNCB البلجيكية والقطارات السريعة التي تخدم بلجيكا بالإضافة إلى قطارات يوروستار بين بروكسل ولندن.

وبالنسبة لقطارات يوروستار "نحتاج إلى مراجعة خطة النقل بأكملها" حسبما أشارت المتحدثة باسم الشركة سيلين رونكيتي.

وأضافت "ندعو العملاء الذين يمكنهم، إلى إعادة جدولة رحلتهم ليوم آخر مع إمكانية الاستبدال أو الإلغاء مجانا".

وتمكنت الشركة من تحويل بعض قطارات يوروستار إلى خط آخر، كما تأثر ركاب ثلاثة قطارات متجهة إلى أمستردام بالاضطراب.

الى ذلك لم تؤثر هذه الاضطرابات على الخط بين بروكسل وباريس الذي يتجه جنوبا.

ووفقا للإعلام البلجيكي تم إزالة ظهرا مقطورة الجرار التي كانت على السكك الحديد نتيجة الاصطدام. لكن شركة إنفرابيل لم تتمكن على الفور من تحديد مدة الأشغال لاصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.