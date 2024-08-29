الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ويقتحم مخيمها

وذكرت مراسلة "وفا"، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم بعد تسلل قوة خاصة اسرائيلية إلى داخله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة، ودهمت عددا من المنازل، وسط تحليق كثيف لطائرات الإستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت قذائف أنيرجا تجاه احد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، ولم يعرف ان كان هناك إصابات، بسبب الحصار المشدد ومنع الاسعاف من دخول المخيم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل ما يتحرك في المخيم وتحديدا في حارة مربعة حنون، في الوقت الذي تواصل فيه نشر آلياتها في شوارع المدينة ومحاصرة مستشفيي الشهيد ثابت الحكومي والاسراء التخصصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر امس الأربعاء، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة 26 آخرين، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيّرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

كما أعلنت أعلنت إسرائيل صباح الخميس اغتيال قائد كتيبة طولكرم "محمد جابر" و4 آخرين، وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس بأن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة مقاتلين فلسطينيين في طولكرم بالضفة.