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عربي و دولي

بـ"كلمة واحدة".. ترامب يعلق على مقابلة كاملا هاريس

2024-08-30 | 05:04
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بـ&quot;كلمة واحدة&quot;.. ترامب يعلق على مقابلة كاملا هاريس
بـ"كلمة واحدة".. ترامب يعلق على مقابلة كاملا هاريس

في أول تعليق على مقابلة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة كامالا هاريس، اكتفى الرئيس السابق دونالد ترامب بكلمة واحدة.

وكتب المرشح الجمهوري على منصته تروث سوشيال: "اليوم الجمعة: مملة!"، في حين سخرت منها حملته، لاسيما أن اللقاء على شبكة "سي إن إن" كان قصيرا جدا ولم يدم سوى 27 دقيقة.
كما انتقدوا جلوس نائبها تيم والز إلى جانبها وكأنه يرعاها، وفق تعبيرهم.
وتساءل جيسون ميلر، المتحدث باسم حملة ترامب: "كم عدد الدقائق التي خصصتها (سي إن إن) لتلك المقابلة القصيرة التي تثير السخرية؟".
وأضاف: "هل اضطرت (سي إن إن) إلى حذف بعض إجابات كامالا، ولهذا لم تتمكن من ملء ساعة كاملة؟".
وكانت هاريس تطرقت باقتضاب لعدة محاور خلال أول لقاء تلفزيوني لها كمرشحة ديمقراطية، وتحدثت عن تغير بعض مواقفها السابقة في ما يتعلق بالهجرة.
وقالت هاريس إنه على الرغم من أن مواقفها السياسية تغيرت منذ حملتها الانتخابية التمهيدية في عام 2019، فإن "قيمها لم تتغير".
كما تطرقت إلى خطتها الاقتصادية، وتسليح "إسرائيل" ووقف النار في قطاع غزة، وغيرها. وتحدثت أيضاً عن تأثرها لحظة انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من الترشح.
 
بـ"كلمة واحدة".. ترامب يعلق على مقابلة كاملا هاريس

عربي و دولي

الولايات المتحدة

كامالا هاريس

دونالد ترامب

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