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عربي و دولي

بوتين عن الرد: لا أحد يتوقع ما سيحدث في أوروبا

2024-09-05 | 04:06
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بوتين عن الرد: لا أحد يتوقع ما سيحدث في أوروبا
بوتين عن الرد: لا أحد يتوقع ما سيحدث في أوروبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا قد بدأت في "إبعاد القوات الأوكرانية تدريجياً من المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "هدف الهجوم الأوكراني على كورسك، الذي كان يهدف إلى توتير القوات الروسية وإعاقة تقدمها في دونباس، لم يتحقق".

وأضاف بوتين في حديثه أن "الجهود الأوكرانية لم تنجح في هزيمة روسيا استراتيجياً"، مؤكداً أن روسيا لم ترفض أبداً أي محادثات سلام مع أوكرانيا. وأوضح بوتين أنه في حال قيام روسيا بالرد على التصعيد، "فلا أحد يمكنه تخيل ماذا سيحدث في أوروبا".

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شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ
05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

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