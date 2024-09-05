بوتين عن الرد: لا أحد يتوقع ما سيحدث في أوروبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن روسيا قد بدأت في "إبعاد القوات الأوكرانية تدريجياً من المناطق الحدودية"، مشيراً إلى أن "هدف الهجوم الأوكراني على كورسك، الذي كان يهدف إلى توتير القوات الروسية وإعاقة تقدمها في دونباس، لم يتحقق".



وأضاف بوتين في حديثه أن "الجهود الأوكرانية لم تنجح في هزيمة روسيا استراتيجياً"، مؤكداً أن روسيا لم ترفض أبداً أي محادثات سلام مع أوكرانيا. وأوضح بوتين أنه في حال قيام روسيا بالرد على التصعيد، "فلا أحد يمكنه تخيل ماذا سيحدث في أوروبا".

