الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا هذا الشهر

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية والجوية ستشارك في مناورات "نورث-جوينت 2024" في المجال الجوي وحول بحر اليابان وبحر أوخوتسك، قبالة الساحل الروسي.وأضافت "تهدف هذه المناورة العسكرية إلى تعميق مستوى التعاون الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي وتعزيز قدرتهما على التعامل بشكل مشترك مع التهديدات الأمنية".وأشارت الوزارة إلى أن الجانبَين سيرسلان أساطيل بحرية إلى "مناطق بحرية في المحيط الهادئ" للقيام بدورية بحرية مشتركة، كما ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية الروسية "أوشن-2024".ولم تحدد الوزارة الموعد المحدّد للمناورة العسكرية المشتركة.