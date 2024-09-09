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عربي و دولي

الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا هذا الشهر

2024-09-09 | 03:44
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الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا هذا الشهر
الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا هذا الشهر

أعلنت الصين الاثنين أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا هذا الشهر، فيما يسعى البلدان الحليفان إلى تعميق العلاقات، وهو أمر دفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى اعتبار بكين "عامل تمكين" في حرب موسكو على أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية والجوية ستشارك في مناورات "نورث-جوينت 2024" في المجال الجوي وحول بحر اليابان وبحر أوخوتسك، قبالة الساحل الروسي.
وأضافت "تهدف هذه المناورة العسكرية إلى تعميق مستوى التعاون الاستراتيجي بين الجيشين الصيني والروسي وتعزيز قدرتهما على التعامل بشكل مشترك مع التهديدات الأمنية".
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبَين سيرسلان أساطيل بحرية إلى "مناطق بحرية في المحيط الهادئ" للقيام بدورية بحرية مشتركة، كما ستشارك الصين في التدريبات الاستراتيجية الروسية "أوشن-2024".
ولم تحدد الوزارة الموعد المحدّد للمناورة العسكرية المشتركة.
 
الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا هذا الشهر

عربي و دولي

الصين

روسيا

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