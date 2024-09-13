بعد بوتين.. شويغو يلتقي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية في حزيران حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك معها.وقال مجلس الأمن الروسي في بيان إن "اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء من الودي والثقة المميزة بما يتماشى مع الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين".وأضاف أن لقاء شويغو وكيم سيوفر "إسهاما مهما نحو تطبيق" المعاهدة الدفاعية.وتولى شويغو وزارة الدفاع الروسية حتى أيار الماضي.ونددت دول الغرب وكوريا الجنوبية بالمعاهدة الدفاعية الروسية الكورية الشمالية، فيما قالت أوكرانيا إنها عثرت على قذائف كورية شمالية في ميادين القتال.