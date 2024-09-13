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عربي و دولي

بعد بوتين.. شويغو يلتقي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ

2024-09-13 | 05:13
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بعد بوتين.. شويغو يلتقي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ
بعد بوتين.. شويغو يلتقي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ

أعلنت السلطات الروسية أن الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو التقى، الجمعة في بيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في إطار "مواصلة الحوار الاستراتيجي".

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية في حزيران حيث وقع اتفاقية دفاع مشترك معها.
وقال مجلس الأمن الروسي في بيان إن "اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء من الودي والثقة المميزة بما يتماشى مع الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين".
وأضاف أن لقاء شويغو وكيم سيوفر "إسهاما مهما نحو تطبيق" المعاهدة الدفاعية.
وتولى شويغو وزارة الدفاع الروسية حتى أيار الماضي.
ونددت دول الغرب وكوريا الجنوبية بالمعاهدة الدفاعية الروسية الكورية الشمالية، فيما قالت أوكرانيا إنها عثرت على قذائف كورية شمالية في ميادين القتال.
 
بعد بوتين.. شويغو يلتقي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ

عربي و دولي

روسيا

سيرغي شويغو

بيونغ يانغ

كوريا الشمالية

كيم جونغ أون

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