غالانت لأوستن: احتمالات الحل على الحدود مع لبنان تتلاشى

وقال خلال المحادثة: "إن إسرائيل ستعمل بأي وسيلة ضرورية من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة وتدمير حماس".

وأشار إلى أن "أهداف الجيش في الشمال واضحة"، مؤكدا أن "إسرائيل ملتزمة إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم الى منازلهم في شمال إسرائيل ".

كما تحدث عن تهديد الحوثيين في أعقاب الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل يوم الاحد الماضي، وأشار إلى أن "الجماعة الإرهابية اليمنية تشكل تهديدا إقليميا"، مؤكدا أن "إسرائيل أظهرت كيف تعمل ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد مواطنيها".

بدوره أكد أوستن خلال المحادثة "الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين".

وجدد أوستن التأكيد لنظيره الإسرائيلي "أولوية التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

كما أكد "أولوية الحل الديبلوماسي للصراع مع حزب الله بما يسمح للمدنيين في الجانبين بالعودة إلى ديارهم".