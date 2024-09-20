مطلوب بـ7 مليون دولار.. من هو "المستهدف" ابراهيم عقيل؟

خلال الثمانينيات، كان عقيل عضوًا رئيسيًا في خلية حزب الله، منظمة الجهاد الإسلامي، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل 1983، والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصًا، وثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر 1983، والتي أسفرت عن مقتل 241 فردًا أمريكيًا.

كما أدار عقيل في الثمانينيات عملية أخذ رهائن أمريكيين وألمان في لبنان واحتجازهم هناك.

في 21 يوليو 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عقيل كمواطن مُصنف بشكل خاص، بموجب الأمر التنفيذي 13582، للعمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه. وفي وقت لاحق، في 10 سبتمبر/أيلول 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل باعتباره إرهابيًا عالميًا محددًا بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل

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