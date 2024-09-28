"جاسوس ايراني أبلغ الاسرائيليين بوصول السيد نصرالله إلى الضاحية".. صحيفة فرنسية نشرت التفاصيل!

وعلّق المصدر الامني المطلع، أنه "لقد بذل الإسرائيليون كل ما في وسعهم، ولم يريدوا أن يخطئوا هدفهم وتم إبلاغ الإسرائيليين بعد الظهر من قبل جاسوس إيراني بوصول نصرالله إلى المجمع السكني المؤلف من 6 مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت".وأضاف المصدر: "طائرات F-35 التابعة لاسرائيل المجهزة بقنابل خارقة للتحصينات، نصبت كمينًا في السماء اللبنانية وتنتظر وصول الهدف إلى مركز القيادة. في الوقت نفسه، وعلى مسافة غير بعيدة من هناك، في منطقة حارة حريك، أقيمت جنازة محمد حسين سرور، قائد وحدة الطائرات بدون طيار في حزب الله على الجبهة الجنوبية، الذي استشهد في اليوم السابق في غارة جوية"، بحسب الصحيفة.