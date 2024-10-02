فيديو - لحظة إنهيار مبنى إثر غارة معادية إستهدفت منطقة الشيّاح

لقطات تظهر إنهيار مبنى بفعل غارة شنّها جيش العدو على منطقة الشيّاح pic.twitter.com/Fb9UKoxMsl
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 2, 2024
لقطات تظهر إنهيار مبنى بفعل غارة شنّها جيش العدو على منطقة الشيّاح pic.twitter.com/Fb9UKoxMsl
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دان بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل"، مشيرا إلى أن باريس "حركت قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، الثلاثاء، للتصدي للتهديد الإيراني".
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