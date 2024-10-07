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عربي و دولي

العدو يستذكر السابع من أكتوبر.. كلفة باهظة للحرب

2024-10-07 | 00:37
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العدو يستذكر السابع من أكتوبر.. كلفة باهظة للحرب
العدو يستذكر السابع من أكتوبر.. كلفة باهظة للحرب

بينما تواصل عدوانها على لبنان وغزة، أحيت "إسرائيل" اليوم الاثنين ذكرى 7 أكتوبر 2023.

وأقام حشد من المستوطنين في موقع مهرجان نوفا الموسيقي مراسم إحياء تلك الذكرى.
فيما من المقرر إقامة تجمعات أخرى في تل أبيب، وكذلك في نير عوز.
في حين بلغ عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين 726 منذ السابع من أكتوبر 2023. ومن بين هؤلاء، قتل 380 في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم و346 في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر 2023.
أما عدد الجنود المصابين فبلغ 4576 منذ ذلك التاريخ. وقتل 56 جندياً نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.
وفي ما يتعلق بالخسائر الإقتصادية، فكشفت بيانات وزارة المالية أن الكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى آب بلغت 100 مليار شيقل (26.3 مليار دولار).
في حين قدر بنك "إسرائيل" ارتفاع إجمالي التكلفة إلى 250 مليار شيقل بحلول نهاية 2025، وفق رويترز.
لكن هذا التقدير وُضع قبل استعداد قوات العدو للتوغل في جنوب لبنان، ما سيزيد إجمالي التكلفة.
كما تسببت الحرب في خفض تصنيف "إسرائيل" الائتماني، ما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت كلفة تأمين تخلف "إسرائيل" عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية.
العدو يستذكر السابع من أكتوبر.. كلفة باهظة للحرب

عربي و دولي

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