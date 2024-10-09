الخارجية الفرنسية تقيم مؤتمرا لمساعدة لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا دوليا في 24 أكتوبر، عن الأزمة في لبنان يركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية.



وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء: "الهدف هو حشد دعم المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات لبنان، وخاصة قواته المسلحة التي تضمن الاستقرار الداخلي في البلاد".



كما أشارت الوزارة الخارجية أن المؤتمر سيضم شركاء لبنان الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة بالإضافة إلى شركاء من المجتمع المدني.



والجدير بالذكر أنه لم يتم دعوة "إسرائيل" للاجتماع ولم يتضح ما إذا كان الدعوة ستوجه لممثلين عن أطياف سياسية مختلفة في لبنان.



وقالت الوزارة الفرنسية: "في مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطيرة وعميقة، ستذكر فرنسا خلال هذا المؤتمر بضرورة وقف أعمال القتال والتوصل إلى حل دبلوماسي". وأضافت أن تعيين رئيس يجب أن يكون خطوة أولى