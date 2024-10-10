إيطاليا تستنكر إطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أنه "لا يمكن التسامح مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع وتجهيزات عائدة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ما أسفر عن جرح جنديين".

