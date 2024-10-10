إيطاليا تستنكر إطلاق النار على قوات اليونيفيل في لبنان
اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أنه "لا يمكن التسامح مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع وتجهيزات عائدة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ما أسفر عن جرح جنديين".
وقال كروسيتو الذي استدعى السفير الإسرائيلي في روما إن "هذه الحوادث لا يمكن التسامح معها ويجب أن يتم تفاديها بعناية"، داعيا بحسب بيان للوزارة الى "خفض التصعيد في جنوب لبنان واستعادة القانون الدولي".
واستدعى كروسيتو في وقت سابق السفير الإسرائيلي في روما لـ"الاحتجاج بشدة" على إطلاق النار على القوات الدولية.